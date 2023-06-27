Лопес — о первом круге Мальорки: это одна из самых особенных побед в моей карьере

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес, который проводит свой последний профессиональный турнир, участвуя в травяном старте категории ATP-250 на Мальорке (Испания), прокомментировал свою победу в первом круге соревнований.
«Это правда особенная победа для меня. Возможно, даже одна из самых особенных побед в моей карьере, если честно. Это выступление превзошло все мои ожидания: быть победителем матча на данном этапе моей карьеры, на Мальорке, в этом красивом месте, с поддержкой людей, которых я люблю, моих друзей.
Большинство из них пришли на мой потенциальный последний матч. К счастью, это не была моя последняя игра в карьере. У меня будет ещё одна возможность завтра, и это, я должен сказать, ошеломляет», — приводит слова теннисиста пресс-служба ATP.
- 27 июня 2023
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