Лопес — о первом круге Мальорки: это одна из самых особенных побед в моей карьере

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес, который проводит свой последний профессиональный турнир, участвуя в травяном старте категории ATP-250 на Мальорке (Испания), прокомментировал свою победу в первом круге соревнований.

«Это правда особенная победа для меня. Возможно, даже одна из самых особенных побед в моей карьере, если честно. Это выступление превзошло все мои ожидания: быть победителем матча на данном этапе моей карьеры, на Мальорке, в этом красивом месте, с поддержкой людей, которых я люблю, моих друзей.

Большинство из них пришли на мой потенциальный последний матч. К счастью, это не была моя последняя игра в карьере. У меня будет ещё одна возможность завтра, и это, я должен сказать, ошеломляет», — приводит слова теннисиста пресс-служба ATP.