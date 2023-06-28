Онс Жабер: женщины в теннисе идут на гораздо большие жертвы, чем мужчины

Шестая ракетка мира, тунисская теннисистка Онс Жабер поделилась мнением о том, почему нельзя обесценивать женский теннис и сравнивать его с мужским.

«Безумие, что некоторые люди говорят: «Мне незачем смотреть женский теннис, он скучный». Но откуда вы знаете? Если честно, женщины идут на гораздо бóльшие жертвы, чем мужчины. К сожалению, если завтра я захочу завести ребёнка, я не смогу этого сделать, пока я в туре. Для женщин это огромная жертва. На корте у меня всё идёт отлично. Это и хорошо, и плохо, но мы с моим мужем терпеливы и уверены, что однажды станем родителями.

Большая проблема — месячные, особенно они сказываются на Уимблдоне, потому что мы играем во всём белом. Это не помогает. Сейчас разрешили надевать чёрное нижнее бельё, но если это сделать, то все узнают. Некоторые женщины чувствуют сильную боль, отдающую в спину, и я бессчётное количество раз играла в первый день месячных, страдала и плакала от боли. Из-за этого я проигрывала матчи», — приводит слова Жабер The Guardian.