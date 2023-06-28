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Карен Хачанов отреагировал на пропуск второго Уимблдона подряд

Карен Хачанов отреагировал на пропуск второго Уимблдона подряд
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Российский теннисист Карен Хачанов, 11-я ракетка мира, высказался о пропуске предстоящего Уимблдона.

«В целом для меня это особенный турнир, я на нём стабилен. Всегда, когда приезжал на Уимблдон, чувствовал особую теннисную ауру. Все игроки выступают в белом, клубника со сливками, очень атмосферный центральный корт. Так что очень обидно второй год подряд пропускать этот мэйджор. Но повторюсь, что буду использовать эту неудачу как мотивацию вернуться», — приводят слова Хачанова «Известия».

Напомним, в 2022 году Хачанов пропустил Уимблдон из-за недопуска российских теннисистов к участию в британских турнирах. В этом году серебряный призёр Олимпиады-2020 был вынужден сняться с нынешнего розыгрыша из-за травмы, полученной на «Ролан Гаррос».

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