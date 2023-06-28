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Молик: Рыбакина будет испытывать сильнейшее давление на Уимблдоне

Молик: Рыбакина будет испытывать сильнейшее давление на Уимблдоне
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Бывшая восьмая ракетка мира австралийская теннисистка Алисия Молик высказалась о предстоящем выступлении казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной на Уимблдоне-2023.

«На Рыбакину будет обращено пристальное внимание, поэтому всё будет зависеть от того, как она со всем этим справится. Она действующая чемпионка, поэтому требования к ней со стороны СМИ и общественности повышенные. Возможно, это её только подстегнёт. На турнире Елена будет испытывать сильное давление. Я бы даже сказала, сильнейшее. Посмотрим, сможет ли она с этим совладать», — приводит слова Молик Australian Open.

Напомним, Рыбакина стала победительницей Уимблдона 2022 года. В финале прошлогоднего розыгрыша турнира казахстанская теннисистка обыграла представительницу Туниса Онс Жабер.

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