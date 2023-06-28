Касаткина: на Уимблдоне очень много пьют. Когда мы играли с Остапенко, открыли 4 бутылки

Российская теннисистка Дарья Касаткина пообщалась с американской спортсменкой Кэти Волынец и рассказала об алкоголе на Уимблдоне.
«Ты заметила атмосферу на Уимблдоне? Там очень много пьют», — спросила Касаткина в видео, опубликованном на её YouTube-канале.
«Серьёзно? А я там играла только один раз, поэтому...» — сказала Волынец.
«И не пила?» — уточнила Касаткина.
«Нет», — ответила Волынец.
«Когда я играла там на стадионах, было много людей, и каждый переход слышно, как они шампанское открывают. Пам-пам! Мы играли с Остапенко, и три-четыре бутылки открыли», — рассказала Касаткина.
Напомним, Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля в Лондоне (Великобритания). Действующей победительницей соревнований среди женщин является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.
- 28 июня 2023
-
10:26
-
10:26
-
10:06
-
10:05
-
09:53
-
09:30
-
01:58
-
00:46
- 27 июня 2023
-
23:46
-
22:33
-
22:01
-
22:00
-
21:45
-
21:07
-
20:59
-
20:51
-
20:33
-
20:20
-
20:10
-
19:51
-
19:45
-
19:40
-
19:17
-
18:50
-
18:46
-
18:35
-
18:24
-
18:21
-
17:58
-
17:29
-
16:52
-
16:42
-
16:41
-
16:31
-
16:05