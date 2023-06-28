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Касаткина: на Уимблдоне очень много пьют. Когда мы играли с Остапенко, открыли 4 бутылки

Российская теннисистка Дарья Касаткина пообщалась с американской спортсменкой Кэти Волынец и рассказала об алкоголе на Уимблдоне.

«Ты заметила атмосферу на Уимблдоне? Там очень много пьют», — спросила Касаткина в видео, опубликованном на её YouTube-канале.

«Серьёзно? А я там играла только один раз, поэтому...» — сказала Волынец.

«И не пила?» — уточнила Касаткина.

«Нет», — ответила Волынец.

«Когда я играла там на стадионах, было много людей, и каждый переход слышно, как они шампанское открывают. Пам-пам! Мы играли с Остапенко, и три-четыре бутылки открыли», — рассказала Касаткина.

Напомним, Уимблдон-2023 пройдёт с 3 по 16 июля в Лондоне (Великобритания). Действующей победительницей соревнований среди женщин является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.