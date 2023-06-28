Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Мне только 21 год». Американская теннисистка ответила Касаткиной, что не пьёт алкоголь

Российская теннисистка Дарья Касаткина поговорила с американкой Кэти Волынец для ролика на своём Youtube-канале. В частности, спортсменки обсудили употребление алкоголя — и теннисистка из США призналась, что никогда его не пила.

«Какой у тебя, Катерина, любимый напиток?» — поинтересовалась Касаткина.

Волынец ответила: «Вода», — а на уточняющий вопрос россиянки добавила: «С солью».

Касаткина уточнила: «Что-то ещё пьёшь?»

«Молоко», — вновь удивила ответом Волынец.

«Апероль?» — спросила Касаткина, перейдя к теме алкогольных напитков. Поняв, что американка не знает, о чём идёт речь, Дарья уточнила: «Коктейли не пьёшь?»

Волынец объяснила: «Нет, мне только исполнилось 21. Я не пила» (21 год — возраст, с которого можно покупать алкогольные напитки в США. — Прим. «Чемпионата»).

«У вас 21. Но в Европе-то не обязательно», — удивилась Касаткина.

Волынец отреагировала: «Я не знала этого. Но это не имеет значения».

Касаткина поддержала теннисистку: «Я поняла, ты очень хорошая».

«Спасибо», — поблагодарила Волынец россиянку.