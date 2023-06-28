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Бултер ответила критикам Радукану, атаковавшим спортсменку после победы на US Open

Бултер ответила критикам Радукану, атаковавшим спортсменку после победы на US Open
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Кэйти Бултер, 88-я ракетка мира и первая ракетка Великобритании, ответила критикам соотечественницы Эммы Радукану, которые атаковали спортсменку из-за её неудачных выступлений в туре после сенсационной победы на US Open в 2021 году.

«Если бы у нас не было Эммы, я не думаю, что британские девушки смогли бы пробиться в женском туре. Я сама очень вдохновилась её примером. То, что она сделала, было абсолютно невероятным, и, полагаю, никто не сможет повторить это достижение снова. Это был совершенный момент, а Эмма — особенная девушка. Я брала с неё пример и пыталась делать то, что делала она», — приводит слова Бултер издание Tennis Up To Date.

Эмма Радукану стала первой в истории теннисисткой, прошедшей квалификацию и одержавшей победу на турнире «Большого шлема». В этом сезоне она перенесла уже вторую операцию на запястье и пропустила почти все турниры.

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