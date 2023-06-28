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«Дебаты будут бессмысленными». Любичич рассказал, что нужно Джоковичу, чтобы стать лучшим

«Дебаты будут бессмысленными». Любичич рассказал, что нужно Джоковичу, чтобы стать лучшим
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Иван Любичич, бывший тренер швейцарского теннисиста Роджера Федерера, высказался о спорах по поводу лучшего теннисиста всех времён.

«Новак уже самый успешный теннисист, но понятие величайшего игрока подразумевает субъективность и личные предпочтения. Мне кажется, это хорошо, потому что для каждого есть свой лучший теннисист в истории. Давайте посмотрим на другие виды спорта. Есть ли один единственный всеми признанный лучший футболист в истории? В баскетболе все согласятся, что это Майкл Джордан, но он не тот, кто завоевал больше всех трофеев.

Лучший игрок — это тот, кто больше всего повлиял на вас лично. Для трети мира это Федерер, для другой трети — Надаль, и для последней трети — это Джокович. Если Новак выиграет ещё несколько «Шлемов» — что кажется невероятным на данный момент — тогда дебаты будут бессмысленными. Если у Джоковича будет на пять-десять трофеев больше, чем у других, никаких разговоров больше не будет», — приводит слова Любичича Daily Express со ссылкой на Sport Klub.

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