Мирра Андреева — Хлоэ Паке: текстовая трансляция второго круга квалификации Уимблдона
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Сегодня, 28 июня, состоится матч второго круга квалификации Уимблдона, в котором будет играть российская теннисистка Мирра Андреева, 102-я ракетка мира. Её соперницей будет француженка Хлоэ Паке, 178-я ракетка мира. Матч начнётся приблизительно в 16:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи Мирры Андреевой и Хлоэ Паке за выход в финал квалификации Уимблдона.
Ранее теннисистки никогда не играли друг с другом. Для 16-летней Мирры Андреевой это первые соревнования на траве: до текущего сезона спортсменка никогда не выступала на этом покрытии. В первом круге квалификации Андреева одержала уверенную победу, отдав только четыре гейма испанке Росе Висенс Мас.
Уимблдон — квалификация (ж). 2-й круг
28 июня 2023, среда. 16:00 МСК
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
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Хлоэ Паке
Х. Паке
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