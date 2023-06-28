Мирра Андреева — Хлоэ Паке: текстовая трансляция второго круга квалификации Уимблдона

Сегодня, 28 июня, состоится матч второго круга квалификации Уимблдона, в котором будет играть российская теннисистка Мирра Андреева, 102-я ракетка мира. Её соперницей будет француженка Хлоэ Паке, 178-я ракетка мира. Матч начнётся приблизительно в 16:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи Мирры Андреевой и Хлоэ Паке за выход в финал квалификации Уимблдона.

Ранее теннисистки никогда не играли друг с другом. Для 16-летней Мирры Андреевой это первые соревнования на траве: до текущего сезона спортсменка никогда не выступала на этом покрытии. В первом круге квалификации Андреева одержала уверенную победу, отдав только четыре гейма испанке Росе Висенс Мас.