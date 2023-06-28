Аванесян — Хантер: текстовая трансляция второго круга квалификации Уимблдона

Сегодня, 28 июня, состоится матч второго круга квалификационного раунда Уимблдона, в котором сыграет российская теннисистка, 64-я ракетка мира Элина Аванесян. Её соперница в матче — австралийка Сторм Хантер, 162-я ракетка мира. Встреча спортсменок начнётся приблизительно в 17:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи Элины Аванесян и Сторм Хантер за выход в финал квалификации Уимблдона.

Ранее у теннисисток не было личных встреч. Элина Аванесян является первой сеяной квалификации Уимблдона: в этом сезоне спортсменка доходила до четвёртого круга «Ролан Гаррос» и играла в четвертьфинале травяного турнира WTA-500 в Берлине (Германия). Сторм Хантер в парном разряде выигрывала турнир WTA-1000 в Риме (Италия).