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Аванесян — Хантер: текстовая трансляция второго круга квалификации Уимблдона

Аванесян — Хантер: текстовая трансляция второго круга квалификации Уимблдона
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Сегодня, 28 июня, состоится матч второго круга квалификационного раунда Уимблдона, в котором сыграет российская теннисистка, 64-я ракетка мира Элина Аванесян. Её соперница в матче — австралийка Сторм Хантер, 162-я ракетка мира. Встреча спортсменок начнётся приблизительно в 17:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи Элины Аванесян и Сторм Хантер за выход в финал квалификации Уимблдона.

Ранее у теннисисток не было личных встреч. Элина Аванесян является первой сеяной квалификации Уимблдона: в этом сезоне спортсменка доходила до четвёртого круга «Ролан Гаррос» и играла в четвертьфинале травяного турнира WTA-500 в Берлине (Германия). Сторм Хантер в парном разряде выигрывала турнир WTA-1000 в Риме (Италия).

Уимблдон — квалификация (ж). 2-й круг
28 июня 2023, среда. 17:30 МСК
Элина Аванесян
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Не начался
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Сторм Хантер
Австралия
Сторм Хантер
С. Хантер
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