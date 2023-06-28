Касаткина вышла в четвертьфинал турнира WTA-500 в Истбурне, обыграв Плишкову
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Российская теннисистка Дарья Касаткина (11) вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), обыграв 18-ю ракетку мира из Чехии Каролину Плишкову в трёх сетах: 3:6, 6:3, 6:3.
Теннисистки провели на корте ровно два часа. Дарья Касаткина по ходу матча четыре раза подала навылет, реализовала четыре брейк-пойнта из восьми и допустила четыре двойные ошибки. На счету Каролины Плишковой — восемь эйсов, два реализованных брейк-пойнта (из 12), а также пять двойных ошибок.
В 1/4 финала россиянка встретится либо со второй сеяной турнира, француженкой Каролин Гарсия, либо с квалифаером турнира, румынкой Аной Богдан. Соперница Касаткиной определится сегодня, 28 июня, вечером.
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