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Фритц не смог защитить прошлогодний титул Истбурна, проиграв во втором круге турнира

Фритц не смог защитить прошлогодний титул Истбурна, проиграв во втором круге турнира
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Американский теннисист Тейлор Фритц, девятая ракетка мира, проиграл во втором круге травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания) и не смог защитить прошлогодний титул. Спортсмен в напряжённой борьбе в двух сетах уступил 64-й ракетке мира, соотечественнику Маккензи Макдональду: 6:7 (3:7), 6:7 (8:10).

Спортсмены провели на корте 2 часа 22 минуты. Тейлор Фритц по ходу матча 12 раз подал навылет, реализовал два брейк-пойнта из восьми и допустил две двойные ошибки. На счету Маккензи Макдональда шесть эйсов и 2 реализованных брейк-пойнта из 14.

В 1/4 финала турнира Маккензи Макдональд сыграет со шведом Микаэлем Имером. Тейлор Фритц же отправится готовиться к Уимблдону, где он в прошлом году был в четвертьфинале.

Истбурн (м). 2-й круг
28 июня 2023, среда. 13:05 МСК
Тейлор Фритц
9
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		6 8  
7 7 		7 10  
         
Маккензи Макдональд
64
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
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