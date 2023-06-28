Фритц не смог защитить прошлогодний титул Истбурна, проиграв во втором круге турнира

Американский теннисист Тейлор Фритц, девятая ракетка мира, проиграл во втором круге травяного турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания) и не смог защитить прошлогодний титул. Спортсмен в напряжённой борьбе в двух сетах уступил 64-й ракетке мира, соотечественнику Маккензи Макдональду: 6:7 (3:7), 6:7 (8:10).

Спортсмены провели на корте 2 часа 22 минуты. Тейлор Фритц по ходу матча 12 раз подал навылет, реализовал два брейк-пойнта из восьми и допустил две двойные ошибки. На счету Маккензи Макдональда шесть эйсов и 2 реализованных брейк-пойнта из 14.

В 1/4 финала турнира Маккензи Макдональд сыграет со шведом Микаэлем Имером. Тейлор Фритц же отправится готовиться к Уимблдону, где он в прошлом году был в четвертьфинале.