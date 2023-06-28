Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кристофер Юбэнкс не пустил третьего сеяного в 1/4 финала турнира на Мальорке

Кристофер Юбэнкс не пустил третьего сеяного в 1/4 финала турнира на Мальорке
Комментарии

Теннисист из США Кристофер Юбэнкс вышел в четвертьфинал травяного турнира категории АТР-250, который проходит на Мальорке (Испания). В матче второго круга соревнований Юбэнкс обыграл посеянного третьим соотечественника Бена Шелтона со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 2 часа 43 минуты.

Юбэнкс десять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один из семи брейк-пойнтов. Шелтон выполнил 18 эйсов, 14 раз ошибся на подаче и не использовал ни одну из трёх возможностей взять подачу соперника.

За выход в полуфинал турнира на Мальорке Юбэнкс сыграет с лаки-лузером из Франции Артуром Риндеркнешем, который ранее в матче второго круга нанёс поражение соотечественнику Констану Летьену со счётом 6:3, 6:2.

Мальорка. 2-й круг
28 июня 2023, среда. 14:45 МСК
Кристофер Юбэнкс
77
США
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 4 		6 7 7
7 7 		4 6 2
         
Бен Шелтон
35
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Мальорка. 2-й круг
28 июня 2023, среда. 13:10 МСК
Артур Риндеркнеш
85
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Констан Летьен
73
Франция
Констан Летьен
К. Летьен
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023