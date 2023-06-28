Кристофер Юбэнкс не пустил третьего сеяного в 1/4 финала турнира на Мальорке
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Теннисист из США Кристофер Юбэнкс вышел в четвертьфинал травяного турнира категории АТР-250, который проходит на Мальорке (Испания). В матче второго круга соревнований Юбэнкс обыграл посеянного третьим соотечественника Бена Шелтона со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 2 часа 43 минуты.
Юбэнкс десять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один из семи брейк-пойнтов. Шелтон выполнил 18 эйсов, 14 раз ошибся на подаче и не использовал ни одну из трёх возможностей взять подачу соперника.
За выход в полуфинал турнира на Мальорке Юбэнкс сыграет с лаки-лузером из Франции Артуром Риндеркнешем, который ранее в матче второго круга нанёс поражение соотечественнику Констану Летьену со счётом 6:3, 6:2.
Мальорка. 2-й круг
28 июня 2023, среда. 14:45 МСК
77
Кристофер Юбэнкс
К. Юбэнкс
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|6
|7 7
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|4
|6 2
35
Бен Шелтон
Б. Шелтон
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