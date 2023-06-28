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Джессика Пегула с потерей сета обыграла 81-ю ракетку мира во 2-м круге турнира в Истбурне

Джессика Пегула с потерей сета обыграла 81-ю ракетку мира во 2-м круге турнира в Истбурне
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Четвёртая ракетка мира, американская теннисистка Джессика Пегула пробилась в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).

В матче второго круга соревнований Пегула (3) со счётом 6:2, 1:6, 6:3 обыграла представительницу Колумбии Марию-Камилу Осорио-Серрано (81-я ракетка мира). Встреча продлилась 1 час и 50 минут. Пегула один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 13. На счету Осорио-Серрано три эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

За выход в полуфинал Истбурна Пегула сразится с седьмой ракеткой мира, соотечественницей Кори Гауфф. Интересно, что Джессика часто играет с Кори в парном разряде.

Истбурн (ж). 2-й круг
28 июня 2023, среда. 15:25 МСК
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 6
2 		6 3
         
Мария-Камила Осорио-Серрано
81
Колумбия
Мария-Камила Осорио-Серрано
М. Осорио-Серрано
Комментарии
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