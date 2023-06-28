Джессика Пегула с потерей сета обыграла 81-ю ракетку мира во 2-м круге турнира в Истбурне

Четвёртая ракетка мира, американская теннисистка Джессика Пегула пробилась в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).

В матче второго круга соревнований Пегула (3) со счётом 6:2, 1:6, 6:3 обыграла представительницу Колумбии Марию-Камилу Осорио-Серрано (81-я ракетка мира). Встреча продлилась 1 час и 50 минут. Пегула один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 13. На счету Осорио-Серрано три эйса, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

За выход в полуфинал Истбурна Пегула сразится с седьмой ракеткой мира, соотечественницей Кори Гауфф. Интересно, что Джессика часто играет с Кори в парном разряде.