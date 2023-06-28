«Это идеальное партнёрство». Карлос Алькарас стал амбассадором модного дома Louis Vuitton

Чемпион US Open – 2022, первая ракетка мира, 20-летний испанский теннисист Карлос Алькарас стал амбассадором модного дома Louis Vuitton.

«Для меня Louis Vuitton — это бренд, к которому я всегда стремился, и когда появилась возможность работать с этой командой, я сразу почувствовал, что это идеальное партнёрство. Я с самого начала был очень заинтересован.

Я могу сказать, что мне нравится иметь гардероб, состоящий из основных вневременных вещей, а затем комбинировать их с более модными. Я стал чаще носить костюмы, и мне очень нравится надевать их в тех случаях, когда это необходимо, и добавлять свежие или современные нотки, но не отменяя элегантности одежды», — сказал Алькарас в презентационном видео.