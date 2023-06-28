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16-летняя Мирра Андреева одержала разгромную победу и вышла в финал квалификации Уимблдона

16-летняя Мирра Андреева одержала разгромную победу и вышла в финал квалификации Уимблдона
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102-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в финал квалификационного турнира Уимблдона-2023.

В полуфинальном матче Андреева (7) разгромно обыграла 28-летнюю представительницу Франции Хлоэ Паке (178-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу юной россиянки. Встреча продлилась ровно 1 час. Андреева-младшая два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Паке два эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

За выход в основную сетку Уимблдона Андреева сразится с победительницей матча Тамара Корпач (Германия, 19) — Кароль Монне (Франция).

Основные соревнования женского Уимблдона пройдут с 3 по 15 июля.

Уимблдон — квалификация (ж). 2-й круг
28 июня 2023, среда. 17:25 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		2  
         
Хлоэ Паке
Франция
Хлоэ Паке
Х. Паке
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