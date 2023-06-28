Софья Кенин вышла в финал квалификации Уимблдона-2023, отдав сопернице лишь три гейма

Чемпионка Australian Open – 2020, бывшая четвёртая ракетка мира, американская теннисистка Софья Кенин вышла в финал квалификационного турнира Уимблдона-2023.

В полуфинальном матче соревнований Кенин (23) со счётом 6:0, 6:3 обыграла 21-летнюю представительницу Японии Моюку Учижиму (153-я ракетка мира). Встреча теннисисток продлилась 50 минут. Кенин два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Учижимы ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

За выход в основную сетку Уимблдона Кенин сразится с победительницей матча Тэйлор Таунсенд (США) — Нома Ноа-Акугуэ (Германия).

Основные соревнования женского Уимблдона пройдут с 3 по 15 июля.