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Ханфман не пустил Циципаса в четвертьфинал турнира на Мальорке

Ханфман не пустил Циципаса в четвертьфинал турнира на Мальорке
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Немецкий теннисист Янник Ханфман вышел в четвертьфинал травяного турнира категории АТР-250, который проходит на Мальорке (Испания). В матче второго круга соревнований Ханфман нанёс поражение посеянному первым Стефаносу Циципасу из Греции со счётом 6:4, 3:6, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 45 минут.

Ханфман пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Циципас выполнил шесть эйсов, четыре раза ошибся на подаче и использовал единственную возможность взять подачу соперника.

За выход в полуфинал турнира на Мальорке Ханфман сыграет с победителем матча между испанцем Фелисьяно Лопесом, получившим уайлд-кард от организаторов, и австралийцем Джорданом Томпсоном.

Мальорка. 2-й круг
28 июня 2023, среда. 17:45 МСК
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 2
6 		3 6
         
Янник Ханфман
48
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман
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