Ханфман не пустил Циципаса в четвертьфинал турнира на Мальорке
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Немецкий теннисист Янник Ханфман вышел в четвертьфинал травяного турнира категории АТР-250, который проходит на Мальорке (Испания). В матче второго круга соревнований Ханфман нанёс поражение посеянному первым Стефаносу Циципасу из Греции со счётом 6:4, 3:6, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 45 минут.
Ханфман пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Циципас выполнил шесть эйсов, четыре раза ошибся на подаче и использовал единственную возможность взять подачу соперника.
За выход в полуфинал турнира на Мальорке Ханфман сыграет с победителем матча между испанцем Фелисьяно Лопесом, получившим уайлд-кард от организаторов, и австралийцем Джорданом Томпсоном.
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