Ханфман не пустил Циципаса в четвертьфинал турнира на Мальорке

Немецкий теннисист Янник Ханфман вышел в четвертьфинал травяного турнира категории АТР-250, который проходит на Мальорке (Испания). В матче второго круга соревнований Ханфман нанёс поражение посеянному первым Стефаносу Циципасу из Греции со счётом 6:4, 3:6, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 45 минут.

Ханфман пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Циципас выполнил шесть эйсов, четыре раза ошибся на подаче и использовал единственную возможность взять подачу соперника.

За выход в полуфинал турнира на Мальорке Ханфман сыграет с победителем матча между испанцем Фелисьяно Лопесом, получившим уайлд-кард от организаторов, и австралийцем Джорданом Томпсоном.