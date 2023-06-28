Серундоло вышел в четвертьфинал турнира в Истбурне, на двух тай-брейках обыграв Хюслера

Аргентинский теннисист Франсиско Серундоло вышел в четвертьфинал травяного турнира категории АТР-250, который проходит в Истбурне (Великобритания). В матче второго круга соревнований посеянный четвёртым Серундоло на двух тай-брейках обыграл швейцарца Марка-Андреа Хюслера, начавшего турнир с квалификации, со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 1 час 45 минут.

Серундоло семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи. Хюслер выполнил восемь эйсов, шесть раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника при трёх заработанных брейк-пойнтах.

За выход в полуфинал турнира в Истбурне Серундоло сыграет с китайцем Чжан Чжичжэнем, который в матче второго круга обыграл американца Максима Кресси – 3:6, 7:5, 6:4.