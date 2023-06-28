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Серундоло вышел в четвертьфинал турнира в Истбурне, на двух тай-брейках обыграв Хюслера

Серундоло вышел в четвертьфинал турнира в Истбурне, на двух тай-брейках обыграв Хюслера
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Аргентинский теннисист Франсиско Серундоло вышел в четвертьфинал травяного турнира категории АТР-250, который проходит в Истбурне (Великобритания). В матче второго круга соревнований посеянный четвёртым Серундоло на двух тай-брейках обыграл швейцарца Марка-Андреа Хюслера, начавшего турнир с квалификации, со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 1 час 45 минут.

Серундоло семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи. Хюслер выполнил восемь эйсов, шесть раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника при трёх заработанных брейк-пойнтах.

За выход в полуфинал турнира в Истбурне Серундоло сыграет с китайцем Чжан Чжичжэнем, который в матче второго круга обыграл американца Максима Кресси – 3:6, 7:5, 6:4.

Истбурн (м). 2-й круг
28 июня 2023, среда. 17:25 МСК
Франсиско Серундоло
19
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7  
6 2 		6 5  
         
Марк-Андреа Хюслер
83
Швейцария
Марк-Андреа Хюслер
М. Хюслер
Истбурн (м). 2-й круг
28 июня 2023, среда. 17:00 МСК
Максим Кресси
55
США
Максим Кресси
М. Кресси
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 4
3 		7 6
         
Чжан Чжичжэнь
54
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь
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