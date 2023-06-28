Свёнтек уверенно вышла в 1/4 финала турнира в Бад-Хомбурге, где может сыграть с Блинковой
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек уверенно вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия), который продлится до 1 июля.
В матче второго круга Свёнтек (1) со счётом 6:3, 6:1 обыграла представительницу Швейцарии Хиль Белен Тайхман (Q). Поединок теннисисток продлилась 1 час и 20 минут. Свёнтек ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Тайхман два эйса, две двойные ошибки и пять нереализованных брейк-пойнтов.
За выход в полуфинал Бад-Хомбурга Свёнтек сразится с победительницей матча Анна Блинкова (Россия, 9) — Лейла Фернандес (Канада).
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