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Свёнтек уверенно вышла в 1/4 финала турнира в Бад-Хомбурге, где может сыграть с Блинковой

Свёнтек уверенно вышла в 1/4 финала турнира в Бад-Хомбурге, где может сыграть с Блинковой
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек уверенно вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия), который продлится до 1 июля.

В матче второго круга Свёнтек (1) со счётом 6:3, 6:1 обыграла представительницу Швейцарии Хиль Белен Тайхман (Q). Поединок теннисисток продлилась 1 час и 20 минут. Свёнтек ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Тайхман два эйса, две двойные ошибки и пять нереализованных брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал Бад-Хомбурга Свёнтек сразится с победительницей матча Анна Блинкова (Россия, 9) — Лейла Фернандес (Канада).

Бад-Хомбург. 2-й круг
28 июня 2023, среда. 18:15 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		1  
         
Хиль Белен Тайхман
129
Швейцария
Хиль Белен Тайхман
Х. Тайхман
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