Вера Звонарёва не сумела пробиться в финал квалификации Уимблдона-2023
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Двукратная финалистка турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира, россиянка Вера Звонарёва не сумела пробиться в финал квалификационного турнира Уимблдона-2023.
В полуфинальном матче соревнований Звонарёва со счётом 4:6, 1:6 проиграла 182-й ракетке мира, представительнице Латвии Дарье Семенистой. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 17 минут. Звонарёва ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 15. На счету Семенистой четыре эйса, одна двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.
Основные соревнования женского Уимблдона пройдут с 3 по 15 июля. Их действующей чемпионкой является представительница Казахстана Елена Рыбакина.
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