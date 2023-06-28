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Пол вышел в четвертьфинал турнира в Истбурне, одолев Баэса

Пол вышел в четвертьфинал турнира в Истбурне, одолев Баэса
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Американский теннисист Томми Пол вышел в четвертьфинал травяного турнира категории АТР-250, который проходит в Истбурне (Великобритания). В матче второго круга соревнований посеянный вторым Пол нанёс поражение аргентинцу Себастьяну Баэсу со счётом 6:1, 7:6 (9:7). Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.

Пол трижды подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три из семи брейк-пойнтов. Баэс выполнил один эйс, дважды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника, использовав свой единственный брейк-пойнт.

За выход в полуфинал турнира в Истбурне Пол поспорит с соотечественником Джеффри-Джоном Вулфом, который в матче второго круга соревнований одолел француза Люку Ван Аша, начавшего соревнования с квалификации, со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:1.

Истбурн (м). 2-й круг
28 июня 2023, среда. 18:45 МСК
Себастьян Баэс
44
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		6 7  
6 		7 9  
         
Томми Пол
17
США
Томми Пол
Т. Пол
Истбурн (м). 2-й круг
28 июня 2023, среда. 16:10 МСК
Джеффри-Джон Вулф
46
США
Джеффри-Джон Вулф
Д. Вулф
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 5 6
2 		7 7 1
         
Люка Ван Аш
79
Франция
Люка Ван Аш
Л. Ван Аш
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