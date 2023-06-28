Пол вышел в четвертьфинал турнира в Истбурне, одолев Баэса

Американский теннисист Томми Пол вышел в четвертьфинал травяного турнира категории АТР-250, который проходит в Истбурне (Великобритания). В матче второго круга соревнований посеянный вторым Пол нанёс поражение аргентинцу Себастьяну Баэсу со счётом 6:1, 7:6 (9:7). Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.

Пол трижды подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три из семи брейк-пойнтов. Баэс выполнил один эйс, дважды ошибся на подаче и взял одну подачу соперника, использовав свой единственный брейк-пойнт.

За выход в полуфинал турнира в Истбурне Пол поспорит с соотечественником Джеффри-Джоном Вулфом, который в матче второго круга соревнований одолел француза Люку Ван Аша, начавшего соревнования с квалификации, со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:1.