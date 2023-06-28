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Эрика Андреева проиграла украинке Ястремской в борьбе за финал квалификации Уимблдона

Эрика Андреева проиграла украинке Ястремской в борьбе за финал квалификации Уимблдона
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148-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Эрика Андреева не сумела пробиться в финал квалификационного турнира Уимблдона-2023.

В полуфинальном матче Андреева-старшая со счётом 3:6, 4:6 проиграла 152-й ракетке мира, украинской теннисистке Даяне Ястремской. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 23 минуты. Эрика три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из четырёх. На счету Даяны три эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Основные соревнования женского Уимблдона в 2023 году пройдут с 3 по 15 июля. Их действующей чемпионкой является третья ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Уимблдон — квалификация (ж). 2-й круг
28 июня 2023, среда. 19:30 МСК
Даяна Ястремская
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Эрика Андреева
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
Комментарии
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