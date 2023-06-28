Диана Шнайдер не сумела пробиться в финал квалификации Уимблдона-2023

98-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер не сумела пробиться в финал квалификационного турнира Уимблдона-2023.

В полуфинале соревнований посеянная пятой Шнайдер проиграла 370-й ракетке мира, представительнице Великобритании Анне Броган со счётом 3:6, 6:7 (7:9). Встреча продлилась 1 час и 40 минут. Шнайдер три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из девяти заработанных. На счету Броган два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Основные соревнования женского Уимблдона в 2023 году пройдут с 3 по 15 июля. Их действующей чемпионкой является третья ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина.