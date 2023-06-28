Ига Свёнтек: с каждым годом мне легче превращать мою грунтовую игру в травяную

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала о своём прогрессе на травяном покрытии.

Ранее Свёнтек уверенно вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-250 в Бад-Хомбурге (Германия). В матче второго круга Ига (1) со счётом 6:3, 6:1 обыграла представительницу Швейцарии Хиль Белен Тайхман (Q). За выход в полуфинал Бад-Хомбурга Свёнтек сразится с россиянкой Анной Блинковой (9).

«С каждым годом мне легче превращать мою грунтовую игру в более травяную. Думаю, это придёт с опытом. Сейчас у меня тренер, который работал с игроками, хорошо выступавшими на траве, такими, как Ага Радваньска. Так что я очень положительно настроена на будущее на траве», — приводит слова Свёнтек пресс-служба WTA.