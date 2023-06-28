Александр Зверев высказался о решении допустить россиян на Уимблдон-2023

Олимпийский чемпион 2020 года, бывшая вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о решении Уимблдона допустить россиян до участия в розыгрыше 2023 года. В прошлом году Уимблдон забанил россиян и белорусов, в ответ ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков.

«Я знаю, что по этому поводу есть и другие мнения, но я еду на Уимблдон, чтобы играть там в теннис, а не заниматься политикой. Думаю, что именно Андрей (Рублёв) очень и очень часто высказывался против СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). Я не считаю, что кто-то может наказывать его за то, что он родился в стране, которая сейчас находится в состоянии конфликта», — приводит слова Зверева Time News.