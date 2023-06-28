Борис Беккер признался, что рад возвращению россиян на Уимблдон

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немецкий теннисист Борис Беккер высказался о решении Уимблдона допустить россиян до участия в розыгрыше 2023 года. В прошлом году Уимблдон забанил россиян и белорусов, в ответ ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков.

«Они не все сторонники СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), все они выступили против, они играют за себя, а не за свою страну», — приводит слова Беккера Time News.

Издание отмечает, что трёхкратный чемпион Уимблдона Беккер в разговоре признался, что был рад, узнав о решении организаторов соревнований.

Отметим, что сам Беккер после тюремного срока на неопределённый срок не может въехать в Великобританию.