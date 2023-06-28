Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Борис Беккер признался, что рад возвращению россиян на Уимблдон

Борис Беккер признался, что рад возвращению россиян на Уимблдон
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немецкий теннисист Борис Беккер высказался о решении Уимблдона допустить россиян до участия в розыгрыше 2023 года. В прошлом году Уимблдон забанил россиян и белорусов, в ответ ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков.

«Они не все сторонники СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), все они выступили против, они играют за себя, а не за свою страну», — приводит слова Беккера Time News.

Издание отмечает, что трёхкратный чемпион Уимблдона Беккер в разговоре признался, что был рад, узнав о решении организаторов соревнований.

Отметим, что сам Беккер после тюремного срока на неопределённый срок не может въехать в Великобританию.

Материалы по теме
«Меня хотели убить в тюрьме!» Откровения легендарного теннисиста за полмиллиона евро
Истории
«Меня хотели убить в тюрьме!» Откровения легендарного теннисиста за полмиллиона евро
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023