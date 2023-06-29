Свитолина: морально чувствую себя в Украине в безопасности больше, чем где-либо в мире

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, что её супруг, бывшая шестая ракетка мира француз Гаэль Монфис сильно беспокоится, когда она ездит навестить близких на родину.

«Конечно, это небезопасно. Я должна всё очень хорошо планировать с учётом мер безопасности и всегда быть осторожной. Но морально я чувствую себя в Украине в большей безопасности, чем где-либо ещё в мире», — приводит слова Свитолиной PA Media.

Ранее Свитолина успешно выступила на «Ролан Гаррос» — 2023. Элина дошла до четвертьфинала соревнований, где со счётом 4:6, 4:6 проиграла второй ракетке мира белоруске Арине Соболенко. Перед этим по ходу соревнований украинка победила итальянку Мартину Тревизан, австралийку Сторм Хантер и россиянок – Анну Блинкову и Дарью Касаткину.