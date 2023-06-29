«Вообще нет». Андрей Рублёв – на вопрос, нравятся ли ему травяные корты
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв после победы на выставочном турнире, который проходит на травяном покрытии, ответил, нравится ли оно ему.
Ранее, на выставочном турнире в Лондоне (Великобритания) Рублёв обыграл 22-летнего канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 7:6(3), 7:6(3).
«Вообще нет. Нужно сделать её медленнее, чтобы можно было проводить розыгрыши», — сказал Рублёв в интервью на корте.
Ранее Рублёв успешно выступил на травяном турнире категории ATP-500 в Галле (Германия). Андрей дошёл до финала, где проиграл представителю Казахстана Александру Бублику со счётом 3:6, 6:3, 3:6. Теперь россиянин готовится к выступлению на Уимблдоне-2023.
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