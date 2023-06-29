Робсон: у Рыбакиной высокие шансы на победу на Уимблдоне. Нет поводов для паники

Бывшая 27-я ракетка мира британская теннисистка Лора Робсон высказалась о шансах казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной на победу на Уимблдоне-2023.

«У Рыбакиной по-прежнему высокие шансы на победу на Уимблдоне, даже если она не подойдёт к старту турнира абсолютно готовой. Есть ещё неделя, чтобы подготовиться физически и потренироваться. Не думаю, что есть повод для паники. Если говорить о защите титула, Елена может почувствовать дополнительное давление. Однако она кажется очень спокойным человеком, уравновешенным, поэтому не думаю, что её слишком беспокоит давление. Возможно, снятие с турнира в Истбурне было необходимо Рыбакиной, чтобы почувствовать, что она готова к следующей неделе», — приводит слова Робсон Eurosport.