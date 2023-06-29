Рууд: дважды играл с Надалем в гольф. Его замах ужасен, но каким-то образом работает
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Финалист «Ролан Гаррос» — 2023, четвёртая ракетка мира норвежец Каспер Рууд рассказал об опыте игры в гольф с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем.
«Я дважды играл с Надалем в гольф. Его замах ужасен, это выглядит очень плохо, но каким-то образом работает. А ещё Рафаэль выполняет множество странных ритуалов, даже в гольфе», — приводит слова Рууда Sportskeeda.
Напомним, Рууд выступит на предстоящем Уимблдоне-2023. Травяной турнир пройдёт с 3 по 16 июля в Лондоне (Великобритания). 37-летний Рафаэль Надаль продолжает восстановление после травмы и пропустит соревнования. Как ранее сообщал испанский теннисист, 2024 год может стать последним в его профессиональной карьере.
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