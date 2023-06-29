Мирра Андреева — Тамара Корпач: текстовая онлайн-трансляция финала квалификации Уимблдона
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Сегодня, 29 июня, состоится финальный матч квалификации Уимблдона-2023 в Лондоне (Великобритания), в котором 102-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с немецкой спортсменкой Тамарой Корпач (120-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен вторым запуском на корте номер 13 и начнётся не раньше 14:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Тамара Корпач в финале квалификации Уимблдона.
Уимблдон — квалификация (ж). Финал
29 июня 2023, четверг. 14:30 МСК
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
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Тамара Корпач
Т. Корпач
Андреева и Корпач прежде не встречались на корте. Для 16-летней Мирры Андреевой это первые соревнования на траве: до текущего сезона спортсменка никогда не выступала на этом покрытии. Во втором круге квалификации Уимблдона-2023 россиянка обыграла французскую теннисистку Хлоэ Паке.
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