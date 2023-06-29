Циципас — о лучшем теннисисте в истории: все из «Большой тройки» великолепны

Греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о лучшем игроке в истории тенниса.
«На мой взгляд, все из «Большой тройки» великолепны. И Джокович, и Надаль, и Федерер. Некоторые говорят, что важны цифры, статистика, победы на турнирах «Большого шлема». Другие отмечают, что лучше тот, кто привлёк больше внимания к нашему виду спорта. Для меня важнее второе. Но есть множество версий, кто лучший. Пусть люди сделают свой собственный выбор», — приводит слова Циципаса AS.
Напомним, после победы на Открытом чемпионате Франции 2023 года Новак Джокович не провёл ни одного турнира на травяном покрытии. Основные соревнования Уимблдона-2023 пройдут в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Сербский теннисист является семикратным чемпионом и действующим победителем английского мэйджора.
- 29 июня 2023
-
14:51
-
14:46
-
14:37
-
14:30
-
11:52
-
11:30
-
09:57
-
09:36
-
00:55
-
00:46
-
00:37
-
00:13
- 28 июня 2023
-
23:41
-
23:25
-
23:14
-
22:39
-
21:58
-
21:30
-
21:21
-
21:15
-
21:02
-
20:28
-
20:21
-
20:01
-
19:54
-
19:54
-
19:36
-
19:27
-
18:38
-
18:24
-
17:55
-
17:43
-
17:40
-
17:29
-
16:58