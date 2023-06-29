Циципас — о лучшем теннисисте в истории: все из «Большой тройки» великолепны

Греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о лучшем игроке в истории тенниса.

«На мой взгляд, все из «Большой тройки» великолепны. И Джокович, и Надаль, и Федерер. Некоторые говорят, что важны цифры, статистика, победы на турнирах «Большого шлема». Другие отмечают, что лучше тот, кто привлёк больше внимания к нашему виду спорта. Для меня важнее второе. Но есть множество версий, кто лучший. Пусть люди сделают свой собственный выбор», — приводит слова Циципаса AS.

Напомним, после победы на Открытом чемпионате Франции 2023 года Новак Джокович не провёл ни одного турнира на травяном покрытии. Основные соревнования Уимблдона-2023 пройдут в Великобритании с 3 по 16 июля 2023 года. Сербский теннисист является семикратным чемпионом и действующим победителем английского мэйджора.