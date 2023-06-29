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Котов проиграл Харрису в матче 1/4 финала турнира ATP на Мальорке

Котов проиграл Харрису в матче 1/4 финала турнира ATP на Мальорке
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Российский теннисист Павел Котов проиграл представителю ЮАР Ллойду Джорджу Харрису в матче 1/4 финала травяного турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу южноафриканского спортсмена.

Матч прошёл на центральном корте Санта-Понса и продлился 1 час 37 минут. Котов трижды подал навылет и совершил две двойные ошибки. На счету Харриса 11 эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В полуфинале турнира на Мальорке Харрис сыграет с победителем противостояния Артур Риндеркнеш (Франция) — Кристофер Юбэнкс (США). Соревнования в Испании завершатся 1 июля. Действующим победителем турнира является греческий теннисист Стефанос Циципас.

Мальорка. 1/4 финала
29 июня 2023, четверг. 13:10 МСК
Ллойд Джордж Харрис
298
ЮАР
Ллойд Джордж Харрис
Л. Харрис
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		2  
         
Павел Котов
116
Россия
Павел Котов
П. Котов
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