Котов проиграл Харрису в матче 1/4 финала турнира ATP на Мальорке
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Российский теннисист Павел Котов проиграл представителю ЮАР Ллойду Джорджу Харрису в матче 1/4 финала травяного турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:2 в пользу южноафриканского спортсмена.
Матч прошёл на центральном корте Санта-Понса и продлился 1 час 37 минут. Котов трижды подал навылет и совершил две двойные ошибки. На счету Харриса 11 эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.
В полуфинале турнира на Мальорке Харрис сыграет с победителем противостояния Артур Риндеркнеш (Франция) — Кристофер Юбэнкс (США). Соревнования в Испании завершатся 1 июля. Действующим победителем турнира является греческий теннисист Стефанос Циципас.
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