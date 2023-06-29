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Франсиско Серундоло — первый полуфиналист турнира в Истбурне

Франсиско Серундоло — первый полуфиналист турнира в Истбурне
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Аргентинский теннисист Франсиско Серундоло уверенно выиграл четвертьфинальный матче травяного турнира категории АТР-250, который проходит с 26 июня по 1 июля в Истбурне (Великобритания).

Спортсмен из Аргентины, 19-я ракетка мира Франсиско Серундоло обыграл соперника, представляющего команду Китая, 54-ю ракетку мира Чжан Чжичжэня со счётом 6:2, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. Франсиско Серундоло за это время выполнил три эйса, реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх и допустил одну двойную ошибку. На счету его соперника две подачи навылет, один реализованный брейк-пойнт из двух возможных и ни одной двойной ошибки.

В полуфинальном матче Франсиско Серундоло встретится с победителем пары Маккензи Макдональд (США) – Микаэль Имер (Швеция).

Истбурн (м). 1/4 финала
29 июня 2023, четверг. 14:30 МСК
Франсиско Серундоло
19
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		3  
         
Чжан Чжичжэнь
54
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь
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