Франсиско Серундоло — первый полуфиналист турнира в Истбурне

Аргентинский теннисист Франсиско Серундоло уверенно выиграл четвертьфинальный матче травяного турнира категории АТР-250, который проходит с 26 июня по 1 июля в Истбурне (Великобритания).
Спортсмен из Аргентины, 19-я ракетка мира Франсиско Серундоло обыграл соперника, представляющего команду Китая, 54-ю ракетку мира Чжан Чжичжэня со счётом 6:2, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. Франсиско Серундоло за это время выполнил три эйса, реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх и допустил одну двойную ошибку. На счету его соперника две подачи навылет, один реализованный брейк-пойнт из двух возможных и ни одной двойной ошибки.
В полуфинальном матче Франсиско Серундоло встретится с победителем пары Маккензи Макдональд (США) – Микаэль Имер (Швеция).
- 29 июня 2023
-
16:56
-
15:58
-
15:56
-
14:51
-
14:46
-
14:37
-
14:30
-
11:52
-
11:30
-
09:57
-
09:36
-
00:55
-
00:46
-
00:37
-
00:13
- 28 июня 2023
-
23:41
-
23:25
-
23:14
-
22:39
-
21:58
-
21:30
-
21:21
-
21:15
-
21:02
-
20:28
-
20:21
-
20:01
-
19:54
-
19:54
-
19:36
-
19:27
-
18:38
-
18:24
-
17:55
-
17:43