Франсиско Серундоло — первый полуфиналист турнира в Истбурне

Аргентинский теннисист Франсиско Серундоло уверенно выиграл четвертьфинальный матче травяного турнира категории АТР-250, который проходит с 26 июня по 1 июля в Истбурне (Великобритания).

Спортсмен из Аргентины, 19-я ракетка мира Франсиско Серундоло обыграл соперника, представляющего команду Китая, 54-ю ракетку мира Чжан Чжичжэня со счётом 6:2, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. Франсиско Серундоло за это время выполнил три эйса, реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх и допустил одну двойную ошибку. На счету его соперника две подачи навылет, один реализованный брейк-пойнт из двух возможных и ни одной двойной ошибки.

В полуфинальном матче Франсиско Серундоло встретится с победителем пары Маккензи Макдональд (США) – Микаэль Имер (Швеция).