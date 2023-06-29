102-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в основную сетку турнира Уимблдона-2023.

В финальном матче Андреева (7) обыграла 28-летнюю представительницу Германии Тамару Корпач (120-ю ракетку мира). Встреча завершилась со счётом 7:5, 5:7, 6:2 в пользу юной россиянки.

Поединок продлился 2 часа 3 минуты. Андреева-младшая три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 15. На счету Тамары Корпач ни одного эйса, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.

Напомним, для 16-летней Мирры Андреевой это первые соревнования на траве: до текущего сезона спортсменка никогда не выступала на этом покрытии.

Основные соревнования женского Уимблдона пройдут с 3 по 15 июля.