102-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в основную сетку турнира Уимблдона-2023.
В финальном матче Андреева (7) обыграла 28-летнюю представительницу Германии Тамару Корпач (120-ю ракетку мира). Встреча завершилась со счётом 7:5, 5:7, 6:2 в пользу юной россиянки.
Поединок продлился 2 часа 3 минуты. Андреева-младшая три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 15. На счету Тамары Корпач ни одного эйса, пять двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.
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Напомним, для 16-летней Мирры Андреевой это первые соревнования на траве: до текущего сезона спортсменка никогда не выступала на этом покрытии.
Основные соревнования женского Уимблдона пройдут с 3 по 15 июля.
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