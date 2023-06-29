Кори Гауфф вышла в полуфинал турнира в Истбурне, уверенно обыграв Джессику Пегулу

Седьмая ракетка мира, 19-летняя американская теннисистка Кори Гауфф вышла в полуфинал травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).

В четвертьфинальном матче Гауфф (5) уверенно обыграла четвёртую ракетку мира, соотечественницу Джессику Пегулу (3). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Кори. Встреча продлилась 1 час и 10 минут. Гауфф три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Пегулы ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Интересно, что Джессика и Кори в последнее время часто играют вместе в парном разряде турниров.

За выход в финал Истбурна Гауфф сразится с ещё одной соотечественницей, 25-й ракеткой мира Мэдисон Кис.