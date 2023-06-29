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Кори Гауфф вышла в полуфинал турнира в Истбурне, уверенно обыграв Джессику Пегулу

Кори Гауфф вышла в полуфинал турнира в Истбурне, уверенно обыграв Джессику Пегулу
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Седьмая ракетка мира, 19-летняя американская теннисистка Кори Гауфф вышла в полуфинал травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания).

В четвертьфинальном матче Гауфф (5) уверенно обыграла четвёртую ракетку мира, соотечественницу Джессику Пегулу (3). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу Кори. Встреча продлилась 1 час и 10 минут. Гауфф три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Пегулы ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Интересно, что Джессика и Кори в последнее время часто играют вместе в парном разряде турниров.

За выход в финал Истбурна Гауфф сразится с ещё одной соотечественницей, 25-й ракеткой мира Мэдисон Кис.

Истбурн (ж). 1/4 финала
29 июня 2023, четверг. 16:40 МСК
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Кори Гауфф
7
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
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