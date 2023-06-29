Алексей Селиваненко: в будущем Андреева может стать лидером тура — Мирра очень талантлива

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал выход 16-летней россиянки Мирры Андреевой в основную сетку Уимблдона-2023.

«Мирра, несомненно, одна из наиболее талантливых в своём поколении и в будущем может претендовать на место среди лидеров женского тура. Но до этого ещё надо пройти непростой путь. На любом турнире она способна обыгрывать многих теннисисток, мы уже видели примеры этого на «Ролан Гаррос». Вопрос в том, на сколько матчей подряд у неё будет хватать сил. Но не думаю, что стоит заниматься предсказаниями на каждый следующий матч. Главное для Андреевой сейчас — спокойно и без излишнего шума приобретать опыт игры на большом уровне», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.