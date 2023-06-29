«Это катастрофа». Энди Маррей высказался о непопадании на скандальный постер Уимблдона

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей высказался о том, что не попал на официальный постер Уимблдона-2023, что вызвало скандал в теннисных кругах. Энди является двукратным чемпионом турнира.
«Это была катастрофа, не так ли? (улыбается). Мне даже не нужно вдаваться в подробности, всё довольно очевидно, если вы посмотрите на этот постер.
Я думаю, что игроки, изображённые на афише, — это те люди, у которых была невероятная карьера и которые были невероятно успешны на Уимблдоне.
Фото: социальные сети Уимблдона
В каких-то других местах расположились одни из величайших игроков всех времён. Для меня Алькарас и Синнер — невероятные теннисисты, но кажется странным, что все они были позади них.
На самом деле, лично меня это не особо волнует. Но я вижу, как вы смотрите на это и думаете: «Это действительно выглядит немного странно». Моё отсутствие на нём, конечно, не проблема», — приводит слова Маррея Independent.
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