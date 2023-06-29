16-летняя Мирра Андреева единственной из россиян сумела преодолеть квалификацию Уимблдона

102-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала единственным представителем России как в женском, так и в мужском одиночном разряде, которому удалось преодолеть квалификацию Уимблдона-2023.
Отметим, что в женской сетке квалификации Уимблдона было восемь представительниц России, а в мужской – двое россиян.
Напомним, в финальном матче квалификации Мирра Андреева (7) обыграла 28-летнюю представительницу Германии Тамару Корпач (120-ю ракетку мира). Встреча завершилась со счётом 7:5, 5:7, 6:2 в пользу юной россиянки. Интересно, что для 16-летней россиянки это первые соревнования на траве: до текущего сезона спортсменка никогда не выступала на этом покрытии. Первая соперница Мирры в основной сетке определится завтра, 30 июня.
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