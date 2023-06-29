Гаэль Монфис и Ян-Леннард Штруфф снялись с Уимблдона-2023

Бывшая шестая ракетка мира, французский теннисист Гаэль Монфис и 22-я ракетка мира, немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф снялись с Уимблдона-2023.

Монфис не играл после «Ролан Гаррос» — 2023 из-за проблем с запястьем. Немец же пропустит турнир из-за травмы бедра, которая беспокоила его в Штутгарте и Галле.

Отметим, что лучшим достижением Монфиса на Уимблдоне является 1/8 финала турнира в 2018 году, Штруффа – третий раунд соревнований.

Турнир «Большого шлема» на траве в 2023 году пройдёт с 3 по 16 июля. Его действующим чемпионом является 23-кратный чемпион мэйджоров, вторая ракетка мира серб Новак Джокович. Напомним, в этом году Уимблдон допустил россиян до турнира, отменив прошлогодний бан из-за ситуации на Украине.