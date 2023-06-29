«Кажется, я падаю чаще остальных». Мирра Андреева высказалась о выходе в основу Уимблдона

102-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала выход в основную сетку Уимблдона-2023. Андреева успешно преодолела квалификацию.

Интересно, что для юной россиянки это первые соревнования на траве: до текущего сезона спортсменка никогда не выступала на этом покрытии.

«Я очень довольна этим результатом, так как выступаю на траве впервые. Поначалу я чувствовала себя не очень комфортно на этом покрытии, но теперь, шаг за шагом, становлюсь всё более уверенной. Хотя я всё ещё падаю. Мне кажется, что здесь я падаю чаще остальных.

Когда я приехала сюда, то совсем не чувствовала уверенности. Просто пыталась делать своё дело, не имея при этом никаких ожиданий. Уже круто, что удалось попасть сюда. Я просто пыталась играть в свою игру и бороться за каждый мяч, и теперь я в основной сетке. Никогда раньше не была на Уимблдоне и очень взволнована», — приводит слова Андреевой пресс-служба турнира.