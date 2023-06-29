Глава LTA: в последние недели россияне успешно играли на условиях властей Великобритании
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Глава Всеанглийского клуба лаун-тенниса (AELTC) Скот Ллойд высказался о допуске россиян на Уимблдон-2023.
«Мы очень тесно сотрудничали с правительством и даже с международными теннисными организациями — ATP, WTA, ITF — чтобы обеспечить налаживание процесса, с помощью которого теннисисты гарантированно могли бы играть на конкретных условиях, соответствующих указаниям правительства Великобритании.
В течение последних недель здесь, на травяных турнирах в Великобритании, это работало хорошо, я уверен, это перенесётся и на Уимблдон, который начнётся на следующей неделе.
Наши отношения с турами чрезвычайно сильны, и мы все едины в том, чтобы убедиться, что турниры проходят по плану», — приводит слова Ллойда PA News.
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