Глава LTA: в последние недели россияне успешно играли на условиях властей Великобритании

Глава Всеанглийского клуба лаун-тенниса (AELTC) Скот Ллойд высказался о допуске россиян на Уимблдон-2023.

«Мы очень тесно сотрудничали с правительством и даже с международными теннисными организациями — ATP, WTA, ITF — чтобы обеспечить налаживание процесса, с помощью которого теннисисты гарантированно могли бы играть на конкретных условиях, соответствующих указаниям правительства Великобритании.

В течение последних недель здесь, на травяных турнирах в Великобритании, это работало хорошо, я уверен, это перенесётся и на Уимблдон, который начнётся на следующей неделе.

Наши отношения с турами чрезвычайно сильны, и мы все едины в том, чтобы убедиться, что турниры проходят по плану», — приводит слова Ллойда PA News.