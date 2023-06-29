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Мирра Андреева стала самым молодым игроком после Гауфф, прошедшим отбор на Уимблдон

Мирра Андреева стала самым молодым игроком после Гауфф, прошедшим отбор на Уимблдон
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102-я ракетка мира, 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала самым молодым игроком после Кори Гауфф, прошедшим отбор на Уимблдон.

The Tennis Letter в своём «твиттере» написал, что Мирра Андреева является самым молодым игроком, прошедшим квалификацию после Кори Гауфф в 2019 году. Ажиотаж вокруг этой 16-летней девушки вполне заслужен. Основная сетка.

Андреевой, которая в основном играла на грунтовых кортах, никогда прежде не приходилось играть на траве Уимблдона. Тем не менее она продемонстрировала свой характер и обеспечила себе место в основной сетке.

По мнению издания Sportskeeda, присутствие Андреевой добавит элемент непредсказуемости предстоящей жеребьёвке Уимблдона в одиночном разряде, которая состоится утром 30 июня.

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