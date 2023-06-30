Стало известно, почему Гарсия отказалась продолжать матч с Касаткиной в Истбурне

Стало известно, почему французская теннисистка Каролин Гарсия отказалась от дальнейшей борьбы с россиянкой Дарьей Касаткиной в четвертьфинале турнира в Истбурне.

Напомним, Касаткина уверенно взяла первый сет со счётом 6:2, во втором повела (2:1 по геймам), после чего Гарсия приняла решение покинуть корт. Как сообщает официальный сайт WTA, Гарсия не смогла продолжить матч из-за травмы правого плеча.

В полуфинале турнира Касаткина встретится с представительницей Италии Камилой Джорджи.

Отметим, Дарья впервые в своей карьере вышла в полуфинал Истбурна. Ранее Касаткина потерпела поражение в двух предыдущих четвертьфиналах в Истбурне, уступив Анжелике Кербер в 2018 году и Елене Остапенко в 2021 году.