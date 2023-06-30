Касаткина поддержала Гарсию, которая снялась с четвертьфинального матча из-за травмы

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала снятие француженки Каролин Гарсии с их четвертьфинального матча на турнире в Истбурне из-за травмы. Касаткина выиграла первый сет со счётом 6:2, во втором повела (2:1 по геймам), после чего Гарсия приняла решение покинуть корт.

«Всегда грустно видеть, как кто-то получает травму, особенно перед турниром Большого шлема, поэтому я желаю Каролине скорейшего выздоровления и берегите себя. Конечно, это не лучший способ пройти дальше. Каролина — суперагрессивный игрок. Мне нужно было быть очень сосредоточенной и стараться положить как можно больше мячей в корт, и быть агрессивной, когда это возможно. Скажем так, это немного сложный баланс, и иногда его нелегко найти», — приводит слова Касаткиной официальный сайт WTA.

В полуфинале турнира Касаткина встретится с представительницей Италии Камилой Джорджи.