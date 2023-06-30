Свёнтек: счастлива, что на 100% использовала время между «Ролан Гаррос» и Уимблдоном

Польская теннисистка Ига Свёнтек, первая ракетка мира, поделилась мнением об улучшении своих возможностей в игре на травяном покрытии в этом году. Спортсменка уже вышла в полуфинал турнира в Бад-Хомбурге (Германия), где за выход в финал сразится с итальянкой Лючией Бронцетти (65).

«Я счастлива, что могу показывать настолько надёжный теннис. Обычно у нас не так много времени для тренировок на траве, поэтому я довольна, что смогла на 100% использовать время между «Ролан Гаррос» и Уимблдоном. Я рада, чувствую уверенность и надеюсь, что смогу играть так же в следующие две недели.

Совсем не считаю себя экспертом в игре на траве, но я прогрессирую, а это самая важная вещь для меня. Время, проведённое здесь, действительно помогло мне. С каждым годом мне всё легче привыкать к этим условиям», — приводит слова Свёнтек пресс-служба WTA.