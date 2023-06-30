Возняцки: хочу показать своим детям, что можно следовать за мечтой, несмотря на возраст
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Бывшая первая ракетка мира, 32-летняя датская теннисистка Каролина Возняцки прокомментировала своё решение о возобновлении профессиональной карьеры.
«За три года вне тура я наверстала время с семьёй, родила двух прекрасных детей, за которых очень благодарна. Но у меня остались цели, которых мне хотелось бы добиться. Хочу показать своим детям, что можно следовать за мечтой, несмотря на возраст и статус. Мы приняли это решение всей семьёй. Очень жду своего возвращения», — написала Возняцки на своей странице в социальных сетях.
Напомним, Возняцки завершила карьеру в январе 2020 года из-за ревматоидного артрита — аутоиммунного заболевания соединительных тканей. Спустя три с половиной года спортсменка объявила о возвращении в тур.
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