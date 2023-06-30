Синнер: я отношусь к тому типу теннисистов, которые действительно любят этот вид спорта

Итальянский теннисист Янник Синнер принял участие в съёмке рекламного ролика Gucci — короткометражного фильма о самом спортсмене, в котором он рассказал о восприятии себя в теннисе.

«Меня называли роботом, машиной. Говорили, что Янник Синнер агрессивен, силён и амбициозен. Я отношусь к тому типу теннисистов, которые действительно любят этот вид спорта. Если бы я мог обладать одной сверхспособностью, я бы выбрал играть в теннис вечно», — признался Синнер в видеоролике.

Ранее Синнер получил травму на турнире в Галле (Германия), однако заверил, что выступит на Уимблдоне. Сегодня, 30 июня, итальянец узнает своих соперников в сетке турнира, так как в 12:00 по московскому времени начнётся жеребьёвка основы.