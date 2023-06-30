Касаткина — Джорджи: текстовая трансляция 1/2 финала турнира в Истбурне
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Сегодня, 30 июня, пройдёт матч полуфинала травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), в котором за выход в финал будет бороться российская теннисистка Дарья Касаткина (9). Её соперница — итальянка Камила Джорджи (LD). Встреча спортсменок пройдёт на центральном корте турнира и начнётся приблизительно в 14:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча турнира в Истбурне между Дарьей Касаткиной и Камилой Джорджи.
Ранее теннисистки играли друг с другом дважды: на харде в Лионе в четвертьфинале в 2020 году и на грунте на «Ролан Гаррос» в четвёртом круге в 2022 году. В обеих встречах победа оставалась за российской теннисисткой.
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