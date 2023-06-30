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Касаткина — Джорджи: текстовая трансляция 1/2 финала турнира в Истбурне

Касаткина — Джорджи: текстовая трансляция 1/2 финала турнира в Истбурне
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Сегодня, 30 июня, пройдёт матч полуфинала травяного турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания), в котором за выход в финал будет бороться российская теннисистка Дарья Касаткина (9). Её соперница — итальянка Камила Джорджи (LD). Встреча спортсменок пройдёт на центральном корте турнира и начнётся приблизительно в 14:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча турнира в Истбурне между Дарьей Касаткиной и Камилой Джорджи.

Ранее теннисистки играли друг с другом дважды: на харде в Лионе в четвертьфинале в 2020 году и на грунте на «Ролан Гаррос» в четвёртом круге в 2022 году. В обеих встречах победа оставалась за российской теннисисткой.

Истбурн (ж). 1/2 финала
30 июня 2023, пятница. 14:30 МСК
Камила Джорджи
67
Италия
Камила Джорджи
К. Джорджи
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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